Perché la crescita economica cinese non accenna a diminuire (Di lunedì 28 settembre 2020) Le tensioni fra il sovrastante e il revisionista sono stati studiati fin dalla antichità. Sparta era dominante ed Atene voleva prenderne il posto. La "Guerra del Peloponneso" di Tucidide tratta proprio di questo. Abbiamo avuto altri scontri nel corso dei secoli. Alcuni si sono conclusi con una guerra. L'ultimo caso è quello della «guerra fredda», laddove la potenza revisionistica, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ad un certo punto è implosa. La Cina da decenni registra un tasso di crescita impressionante, tanto che oggi la sua economia – se misurata non a prezzi correnti, ma a parità di potere d'acquisto (PPP) – ha la stessa dimensione di quella statunitense. Col tempo, dato il maggior tasso di crescita, l'economia della Cina diventerà ...

