Kanoute: “Tutto sul mio ruolo, i gol arriveranno. Io in campo contro il Teramo? Rispondo così” (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Mamadou Kanoute è un nuovo calciatore del Palermo.L'attaccante senegalese, approdato alla corte di Roberto Boscaglia a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rosanero per i prossimi due anni. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. Fra i temi trattati dal classe 1993, anche la possibilità di esordire in occasione della sfida contro il Teramo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Gaetano Bonolis"."Sono pronto al 100% e il mister lo sa, l'ultima settimana non mi sono allenato ma il tecnico sa se mi potrà schierare. Io mi alleno tutti i giorni cercando di raggiungere gli obiettivi personali, in questo momento è quello di raggiungere la giusta forma e di dare il massimo. In ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella giornata di ieri l'ufficialità: Mamadouè un nuovo calciatore del Palermo.L'attaccante senegalese, approdato alla corte di Roberto Boscaglia a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rosanero per i prossimi due anni. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. Fra i temi trattati dal classe 1993, anche la possibilità di esordire in occasione della sfidail, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Gaetano Bonolis"."Sono pronto al 100% e il mister lo sa, l'ultima settimana non mi sono allenato ma il tecnico sa se mi potrà schierare. Io mi alleno tutti i giorni cercando di raggiungere gli obiettivi personali, in questo momento è quello di raggiungere la giusta forma e di dare il massimo. In ...

Mediagol : Kanoute: “Tutto sul mio ruolo, i gol arriveranno. Io in campo contro il #Teramo? Rispondo così” - WiAnselmo : Kanoute: 'Tutto sul mio ruolo, i gol arriveranno. Io in campo contro il Teramo? Rispondo così'… - Mediagol : Kanoute: 'Tutto sul mio ruolo, i gol arriveranno. Io in campo contro il Teramo? Rispondo così'… - tifosipalermoit : #Palermo, #Kanoute: 'L'importante è stare a Palermo e cercare di fare il massimo e dare tutto per raggiungere l'obiettivo di squadra'. - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Dg Catanzaro: 'Kanouté ha fatto di tutto per andar via. Sì Garufo' -