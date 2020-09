In Puglia il primo cotone coltivato in Italia: frutto dell’inventiva e del coraggio di due giovani imprenditori (Di venerdì 25 settembre 2020) L’8 maggio la semina, oggi il raccolto. I tre ettari nella piana della Capitanata, in Agro San Severo, non sono protagonisti di un normale ciclo agricolo: il raccolto è quello del primo cotone ad oggi coltivato in Italia. frutto dell’inventiva e del coraggio di due giovani imprenditori pugliesi, Pietro Gentile e Michele Steduto, il raccolto, circa 150 quintali di cotone di primissima qualità, segna una svolta nella storia dell’agricoltura Italiana e colloca la Puglia in una posizione di assoluta avanguardia, con potenzialità di sviluppo tutte da scrivere. frutto dell’applicazione di tecnologie avanzate fra cui un’irrigazione a ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) L’8 maggio la semina, oggi il raccolto. I tre ettari nella piana della Capitanata, in Agro San Severo, non sono protagonisti di un normale ciclo agricolo: il raccolto è quello delad oggiindell’inventiva e deldi duepugliesi, Pietro Gentile e Michele Steduto, il raccolto, circa 150 quintali didi primissima qualità, segna una svolta nella storia dell’agricolturana e colloca lain una posizione di assoluta avanguardia, con potenzialità di sviluppo tutte da scrivere.dell’applicazione di tecnologie avanzate fra cui un’irrigazione a ...

