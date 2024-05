Spalletti esalta il Bologna | ricorda il mio Napoli E sul flop azzurro…

(Di venerdì 10 maggio 2024) La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva e una delle sorprese più belle è ildi Thiago Motta, ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il Ct della Nazionaleha fatto il punto sul massimo campionato italiano. “A parte l’Inter che ha vinto meritatamente lo scudetto, ilmi riporta al. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. È così che si vince, anche”. Sono le parole in un’intervista al “Corriere della Sera”. Su Pioli: “è un ottimo allenatore e soprattutto uomo con grandi qualità umane, ha spessore. Ha fatto bene al Milan in questi tre anni. Nelle dinamiche interne non entro”. News, l'obiettivo a Euro2024 è vincere: "possiamo competere con le ...

