The Fantastic Four | ecco due aggiunte al cast e una è una leggenda del cinema

(Di venerdì 10 maggio 2024) Due novità coinvolgono i Marvel Studios in questi giorni, ed entrambe sono inerenti al nuovo lungometraggio The, in uscita alla prossima estate 2025. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Variety e Deadline, l’attore inglese Ralph Ineson è stato scritturato nel film per interpretare Galactus, il temibile villain divoratore di mondi. Un annuncio non ancora confermato dai diretti interessati, ma che arriva a sorpresa accompagnato da un secondo, anch’esso non ancora confermato, e che coinvolge John Malkovich che, sempre secondo Deadline, si è unito anche lui al film in un ruolo ancora segreto. Due nomi di spicco che si aggiungono a quelli di Paul Walter Hauser, annunciato anch’esso poco fa in un ruolo segreto, e a quello di Julia Garner, che si è unita alnel ruolo di Shalla-Bal. ...

