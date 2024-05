(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilhato oggi in9,25di Btp. In particolare sono stati assegnati 2di Btp a 3 anni con un tasso del 3,32%, stabile rispetto al precedentemento; 1 miliardo di Btp a 5 anni con un rendimento del 3,28% e 4,5di Btp a 7 anni con un tasso del 3,52%, in questo caso in calo di un punto base. Assegnati anche 1 miliardo di Btp a 30 anni, che hanno ottenuto un rendimento del 4,14%, e 750 milioni di buoni dela 50 anni con un tasso del 3,96%.

Il Tesoro ha collocato cinque miliardi di euro complessivi di Btp short term e indicizzati all’inflazione dell’area euro. In dettaglio, il Mef ha collocato 2,5 miliardi del Btp short term a due anni Gennaio 2026 al rendimento del 3,42%, in rialzo di ...

Il Tesoro ha colloca to oggi Bot per complessivi 6 miliardi di euro . In particolare è stata emessa la terza tranche del titolo con scadenza 12 luglio 2024 per 1,5 miliardi di euro a un rendimento del 3,737%. La terza tranche del titolo con scadenza ...

Il Tesoro ha collocato 10,25 miliardi nella maxi-asta di oggi, con tassi in rialzo . Il cinque anni luglio 2029, per 3,25 miliardi , ha registrato un rendimento del 3,41% (+21 punti base), il decennale luglio 2034 (3,5 miliardi ) un rendimento del ...

Il Tesoro colloca in asta Btp per 9,25 miliardi

