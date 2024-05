Genova - dopo gli scontri e le coltellate gli ultrà di Genoa e Samp cercano un accordo per fare la pace

Genova - altri scontri tra ultrà di Genoa e Samp - due rossoblù feriti e sei blucerchiati arrestati Sono stati arrestati per rissa, lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi quattro tifosi blucerchiati che hanno fatto un blitz in un bar di via Oberdan picchiando e ferendo con un arma da taglio al braccio un trentenne noto ultrà rossoblù. ...

Perché a Genova è scoppiata la guerra tra ultras di Genoa e Sampdoria : cosa c’è dietro gli scontri Il bollettino di guerra dopo gli scontri e gli assalti (3 in 24 ore) per ora è fermo a feriti lievi, a pochi arresti, a indagini che in queste ore hanno preso piede ma una possibile traccia su quanto sta accadendo c'è già.Continua a leggere