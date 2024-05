Zanetti | Vissuto calcio sin da piccolo San Siro? Valutiamo

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha partecipato a un incontro allo IULM, dove ha raccontato fra le tante cose le sue esperienze di vita e di carriera sportiva. Il vice president dell’Inter ha rivolto anche unpensiero al Meazza. IL RACCONTO – Javierè dal 1995 legato all’Inter, prima da giocatore e poi da dirigente. Ma il suo percorso parte da più lontano, in Argentina: «Il mio primo regalo me l’hanno fatto i miei genitori, dandomi un pallone da. Da lì, dentro casa mia che per me era grandissima e sembrava uno stadio, ho iniziato a giocare. Da noi in Argentina ogni cento metri c’è un campetto da, anche quando andavamo a scuola bastava poco. Prendevamo le calze delle nostre madri, le riempivamo e giocavamo lì».e le parole su SanSTADIO – Fra le tante ...

