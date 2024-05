Gli album da ascoltare

Dal debutto di Fabiana Palladino a Perceive its beauty, acknowledge its grace di Shabaka. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

Da The tortured poets department di Taylor Swift a Love in constant spectacle di Jane Weaver. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

Ditonellapiaga pubblica l'album Flash: "Ora mi avvicino all'età adulta" - Ditonellapiaga pubblica l'album Flash: "Ora mi avvicino all'età adulta" - Un intruglio buono da ascoltare e forse anche da mangiare: così Margherita Carducci definisce il suo nuovo progetto discografico, un disco maturo, contemporaneo e ricco di suggestioni. L'INTERVISTA ...

The Loop - The Loop - Con The Loop Jordan Rakei fa il salto su major. È Decca / Universal a pubblicare il quinto album e non più Ninja Tune con la quale erano usciti tutti i suoi lavori (vedi Origin del 2019 e Wallflower d ...

Marcello Capra ritorna al Museo del Rock di Catanzaro per presentare il suo nuovo album - Marcello Capra ritorna al Museo del Rock di Catanzaro per presentare il suo nuovo album - E’ nel 1978 che raggiunge l’apice della sua carriera con l’incisione del suo primo album solista ... Un’occasione imperdibile per ascoltare nuovamente un grande artista e per conoscere più da vicino ...