Roberto Salis - ' mia figlia non ne può pi - tiriamola fuori'

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Mianon ne può più, è lì da quindici mesi, vive una situazione complicata, sta in cella 23 ore e ha solo un'ora di aria. Dobbiamo tirarla". Lo ha detto, papà di Ilaria, al Salone del Libro di Torino con il deputato di Avs Marco Grimaldi. "È più duro del 41 bis dell'Italia. Anche il regime alimentare è complicato. Siamo riusciti a farle avere un phon dopo quattordici mesi. Per sette mesi ci sono stati negati i contatti, ora posso parlarle solo 70 minuti alla settimana, due ore di Skype al mese. Mi chiama lei", ha aggiunto. "Per fortuna è una roccia, io tengo duro".

