L’intelligenza artificiale può resuscitare i nostri cari I pro e i contro secondo degli esperti di Cambridge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sin dall’antichità, c’è sempre stata la curiosità di sapere cosa c’è dopo la morte. Da secoli cerchiamo di comunicare con l’aldilà in ogni modo possibile, e orasta ipotizzando la resurrezione digitale. Grazie a foto, audio e video l’IA potrebbe ricreare un clone virtuale del defunto, con cui c’è anche la possibilità di parlare attraverso chatbot. I primi prototipi sembrerebbero funzionanti. Tomasz Hollanek e Nowaczyk-Basi?ska sono due ricercatori eddi etica dell’Università diche si sono espressi sulla questione della resurrezione digitale: “Gli utenti potrebbero usare i chabot per riportare in vita i morti. I rapidi progressi nelgenerativa mostrano che quasi chiunque abbia accesso a Internet e un po’ di ...