(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 102204 –12ildei- 70°Circa 250 banchi e presenza di 400/450 bambini e bambine con loro genitori e nonni ; saranno presenti tra gli altri : scuola Isis sez. Orafi , Liceo Scientifico F. Redi, Scuola Buonarroti Fossombroni, gruppo Donne rosso-verdi, gruppo Donne Porta del Foro, Gruppo Aspettando il, gruppo di Santa Firmina, collaboratori di Ponticino, gruppo mani&cuore per il Calcit, gruppo femminile Calcit, Fiab, OASI, pesca gigante calcit, banco dei libri calcit, piccoli chef, Sei Toscana, ed il punto baby pit-stop della Misericordia. Nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi ci sarà la presenza presso il punto ristoro deidel ...

Beautiful , anticipazioni 11 maggio : la storyline di Sheila in carcere continuerà. Oltre a lei, rivedremo Bill , Taylor, Brooke, Deacon, e naturalmente Steffy e Finn , la cui testimonianza ormai vicina. Però sappiamo che lo Spencer potrebbe cambiare ...

Le anticipazioni La Promessa in onda dal 11 al 17 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jana , che farà ritorno alla tenuta e verrà accolta con gioia da tutta la servitù, e su Curro , pronto a fare di tutto per ...

Beautiful , anticipazioni 11 maggio : la storyline di Sheila in carcere continuerà. Oltre a lei, rivedremo Bill , Taylor, Brooke, Deacon, e naturalmente Steffy e Finn , la cui testimonianza ormai vicina. Però sappiamo che lo Spencer potrebbe cambiare ...

Domenica 12 Maggio torna il Mercatino dei Ragazzi - 70° edizione - Domenica 12 maggio torna il Mercatino dei Ragazzi - 70° edizione - Spazio anche alla 30a Rassegna Musicale Mercatino in Concerto e alla 22° edizione del Concorso “ Gianfranco BARULLI” ...

Nelle terre del Gavi piemontese per un festival “a bacca bianca” fra percorsi slow e sorsi pregiati - Nelle terre del Gavi piemontese per un festival “a bacca bianca” fra percorsi slow e sorsi pregiati - E si beve il grande “bianco piemontese”. Siamo nella terra del Gavi Docg, dove domani e domenica (11/12 maggio), torna Abbacccabianca (7ª edizione) evento dedicato al vino bianco del Piemonte che ...

La Nazionale Cantanti a Gatteo Mare - La Nazionale Cantanti a Gatteo Mare - torna a Gatteo Mare la Nazionale Cantanti, martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Scenderà in campo in campo allo Stadio comunale alle 16 in un quadrangolare di calcio a 8. Lo rende noto il Comune.