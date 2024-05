Quattordicesimo mese di fila in calo per la produzione industriale italiana In marzo – 3,5%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ennesimo tonfo per lache insegna undel 3,5% rispetto allo stessodel 2023, 14esimodicon il segno meno. La flessione sulprecedente, comunica l’Istat, è invece dello 0,5%. Nei primi tre mesi dell’anno la discesa è del 3,5%. Tra i principali compartil’unico con una crescitasuè quello dell’energia. Rispetto all’anno prima sono in positivo la farmaceutica (+ 4,8%), i prodotti petroliferi raffinati (+4,4%) e la chimica (+ 3,2%). Flessioni pesanti, viceversa, per il tessile e abbigliamento (-9,3%), mezzi di trasporto (-8,8%) e meccanica (-5,9%). Ildella ...