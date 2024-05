Mkhitaryan fuori da Frosinone-Inter | l’ultima volta scritta la storia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Henrikhpartirà dalla panchina indi stasera (ore 20.45). Per appena la secondain questa Serie A. Nella prima (e finora ultima) partita senza l’armeno nell’undici iniziale, i nerazzurri scrissero un record storico. SECONDA– Le indiscrezioni della vigilia trovano sempre più conferme: Henrikhnon sarà titolare stasera in(qui la probabile formazione). Simone Inzaghi sceglie quindi di regalare un po’ di riposo al suo fedelissimo (è tutt’ora il giocatore di movimento più utilizzato in questa stagione dell’). Ed è appena la secondache succede in questa Serie A. La prima (e ultima) risale a una vita fa, alla trasferta in casa della Salernitana ...

Kvara, Lautaro, Dybala: quanti big in dubbio alla 36ª, come gestirli al fantacalcio - Kvara, Lautaro, Dybala: quanti big in dubbio alla 36ª, come gestirli al fantacalcio - Questa sera, con l'anticipo del venerdì tra Frosinone e Inter, inizierà la 36ª giornata di Serie A; per chi gioca al fantacalcio sono quindi le ultime ore disponibili per consegnare la propria formazi ...

Inter, Inzaghi lascia fuori l'unico diffidato. E tra una settimana c'è la Lazio - Inter, Inzaghi lascia fuori l'unico diffidato. E tra una settimana c'è la Lazio - Lo stadio Stirpe assisterà a un inedito o quasi: Henrikh mkhitaryan in panchina, almeno dall’inizio. L’ultima, nonché unica, volta è accaduto a Salerno, salvo ...

La decisione sorprendente di Inzaghi per la gara col Frosinone - La decisione sorprendente di Inzaghi per la gara col Frosinone - Probabile 3-4-1-2 con Brescianini, finito anche nel mirino dell’Inter, alle spalle di Soule e Cheddira. mkhitaryan l’intoccabile: è il giocatore di movimento che Inzaghi ha utilizzato di più Fa ...