“Il vestito è bianco e oro o blu e nero?” - autore della foto virale condannato | voleva uccidere la moglie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Keir Johnston, 39enne scozzese, avrebbe perseguitato la donna con violenze domestiche per oltre 11 anni, arrivando ad un tentato omicidio nel 2022. Qualche anno prima pubblicava il celebre scatto che avrebbe "rotto Internet": "Di che colore è questo?"

