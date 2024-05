Conte - il Pnrr trasformato in mangiatoi - non lo permetteremo

(Di venerdì 10 maggio 2024) "La bufera mi sembra che più che in arrivo si sia già abbattuta. Si sta abbattendo dal Piemonte, alla Puglia, dalla Sicilia, alla Liguria. Dobbiamo tutti contribuire a denunciare il marcio che c'è. Ormai ci sono intere aree grigie opache, dove c'è una chiara contaminazione tra affari e politica". Così il leader del Movimento Cinque Stelle a margine di un'iniziativa elettorale a Rivoli nel torinese, ha commentato le vicende giudiziarie che hanno riguardato ultimamente politici italiani. "C'è un malcostume diffuso - ha aggiunto - corruzione, infiltrazioni politiche mafiose. Adesso c'è la torta del, quei 209 miliardi che abbiamo portato in Italia noi, ma l'abbiamo fatto grazie ai sacrifici di tutta la comunità nazionale - afferma-. È davvero una vergogna che quel piano, quelle risorse diventino laa per gli amici ...

