(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio ladi tre giorni diin. Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico inRichard Montgomery, precisando che quella del principe e della duchessa del Sussex è

Una sosta rapida, e poi di nuovo in partenza. Il principe Harry si è fermato a Londra per 72 ore, giusto il tempo di festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady Diana. A sorpresa, successivamente, si è incontrato nell’aeroporto ...

Harry e Meghan non si riconciliano ancora con la royal family. Tutt’altro, pensano alla propria carriera. I Sussex in questo momento, infatti, hanno diversi progetti in ballo. Nel frattempo, continuano a coltivare i loro impegni con le associazioni ...

Harry e Meghan in Nigeria, visita privata tra beneficenza e Invictus Games - harry e meghan in Nigeria, visita privata tra beneficenza e Invictus Games - E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di harry e meghan in Nigeria. Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare ...

Londra, il principe Harry vola in Nigeria con Meghan Markle - Londra, il principe harry vola in Nigeria con meghan Markle - Prima del viaggio in Nigeria del principe harry e meghan Markle, c'è stato un incontro segreto tra i duchi del Sussex. I due sono partiti Una sosta rapida, e poi di nuovo in partenza. Il principe ...

Principe Harry in lacrime per l'ultimo regalo di Re Carlo a William - Principe harry in lacrime per l'ultimo regalo di Re Carlo a William - Restano tesi i rapporti tra il Principe harry e il resto della royal family. Il marito di meghan Markle sperava di poter rivedere almeno Re Carlo durante il suo recente e breve soggiorno a Londra ma ...