La Russa - c' è grande interesse a ridurre il gap tra nord e sud

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Non faccio parte del governo ma vedo che c'è unda parte non solo dell'attuale maggioranza ma di tutte le forze politiche per cercare di diminuire il gap che c'è ancora in maniera forte tra il Sud ed il resto del Paese. Credo che ci sia unaopportunità in questo momento: quella del Pnrr e l'opportunità voluta dal governo di inserire soprattutto il protagonismo della Sicilia nel cosiddetto Piano Mattei. La Sicilia è naturalmente, geograficamente, il ponte tra l'Italia e i Paesi maghrebino, l'Africa in generale. Credo che questo ruolo debba essere ricoperto nel migliore dei modi". Così il presidente del Senato Ignazio Laa Catania ai giornalisti a margine dell'Assemblea pubblica di Confindustria etnea.

