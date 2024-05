WWE | Jerry Lawler rimosso anche dal roster sul sito ufficiale - confermata la fine del contratto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo i rumor iniziali e la conferma del diretto interessato, che ha parlato di “carriera finita” tramite i propri profili social,non compare più nella pagina delWWE suldella compagnia. Pur rimanendo nella sezione dedicata ai WWE Hall of Famer, è dunque venuto meno l’accordo tra la federazione di TKO e The King, dopo 32 anni di servizio per il 74enne tra ring e tavolo di commento. E’ dunque probabile cheilda leggenda disia venuto meno ma non ci è dato saperlo al momento, visto che già precedentemente l’ex commentatore aveva pochissime restrizioni, combattendo ed apparendo spessissimo in tantissimi show indipendenti.

