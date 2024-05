PINK PARTY: la prima tappa di “IO PER LEI” - Un'iniziativa di Protection4kids - pink PARTY: la prima tappa di “IO PER LEI” - Un'iniziativa di protection4kids - Treviso, 10 Maggio 2024. protection4kids, la fondazione di Castelfranco Veneto che si occupa della tutela dei diritti dei minori sia a livello nazionale che internazionale, introduce il pink Party in ...