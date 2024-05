Fascista di m***a Aggredita candidata della Lega - il racconto tra le lacrime | Tre contro uno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) È una vicenda gravissima quella che ha visto protagonista, suo malgrado, Anna Maniscalchi, attivista per il benessere degli animali eal consiglio comunale di Prato per la. Quando racconta a Today quello che è successo non riesce a trattenere le: “Una vergogna assoluta. Un’aggressione treuno, peraltro tre uominiuna donna. Mi hanno urlato ‘di merda’ e poi mi hanno buttata a terra”. Racconta Maniscalchi: “Mi trovavo in zona Galceti, erano circa le 11, e stavo facendo volantinaggio per la campagna elettorale. Mentre parlavo con un passante con un cane, ho notato tre persone di origine africana alle nostre spalle che ascoltavano la conversazione. Conversazione che, una volta terminata, è stata seguita dall’aggressione di questi soggetti, che ...