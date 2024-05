Musetti si ritira dal torneo di Roma - non riusciva più a giocare | “Ci ho provato ma non sto bene”

(Di venerdì 10 maggio 2024)costretto al ritiro per problemi fisici nella partita contro Atmane. Il tennista italiano che aveva perso il primo set, nonpiù a

ATP Challenger Cagliari: sprazzi di Musetti non bastano. Navone vince il Sardegna Open - ATP Challenger Cagliari: sprazzi di musetti non bastano. Navone vince il Sardegna Open - Mai incisivo al servizio e troppo discontinuo anche a livello umorale, musetti lotta solo nel primo set. Primo titolo del 2024 per Navone che sarà numero 31 del mondo ...

ATP Cagliari 2024: Lorenzo Musetti rinasce in Sardegna e conquista la finale - ATP Cagliari 2024: Lorenzo musetti rinasce in Sardegna e conquista la finale - L'aria italiana fa bene a Lorenzo musetti. Il tennista toscano ritrova il sorriso nel Challenger di Cagliari, conquistando la finale di un torneo che per ...

Challenger Cagliari 2024, niente derby italiano in finale: si qualifica solo Musetti - Challenger Cagliari 2024, niente derby italiano in finale: si qualifica solo musetti - Lorenzo musetti affronterà Navone al secondo turno del Challenger di Cagliari di domani, ma siamo pieni e gli diciamo no ...