(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildellain Italia registra un trend in aumento in tutte le fasce d'età, giovani ecompresi. In un campo ancora largamente dominato dalla richiesta delle donne (che sono oltre l'80%),la domanda al maschile, aumentata del 25% dal 2008. A trainare la crescita la 'normalizzazione' e l'accettazionee di

RadiciGroup partecipa alla fiera NPE (Booth #S25071), in programma a Orlando, Florida, dal 6 al 10 maggio 2024. L’evento rappresenta per il Gruppo un’importante piattaforma per rafforzare e ampliare le collaborazioni nella value chain dei materiali ...

Libri, mercato in flessione nei primi quattro mesi del 2024 - Libri, mercato in flessione nei primi quattro mesi del 2024 - In discesa il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2024 ... Nei primi quattro mesi dell'anno la narrativa italiana è cresciuta dell'8% e quella straniera del 3,1%. Grandi numeri per il romance ...

Cresce mercato medicina estetica anche tra giovanissimi, modelli social traino - cresce mercato medicina estetica anche tra giovanissimi, modelli social traino - Il mercato della medicina estetica in Italia registra un trend in aumento in tutte le fasce d'età, giovani e giovanissimi compresi. In un campo ancora largamente dominato dalla richiesta delle donne ...

Microsoft, a Envision AI Connection l’Intelligenza Artificiale per la crescita - Microsoft, a Envision AI Connection l’Intelligenza Artificiale per la crescita - Il punto in un evento a Milano: l’uso dell’AI generativa a livello globale è quasi raddoppiato negli ultimi sei mesi, e cresce anche il fenomeno del Bring your Own AI ...