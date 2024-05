(Di venerdì 10 maggio 2024)sfidaa Spa-Francorchamps al termineFP36h di Spa-Francorchamp, terzo round del FIA World Endurance Championship. La 963 #6 di Kevin Estre precede la 499P #51 di James Calado, il francese ed il britannico tengono testa alla Peugeot #93 del danese Mikkel Jensen. Antonio Fuoco (#50) e Dries Vanthoor (BMW #15) si inseriscono in quarta e quinta piazza, l’italiano ed il belga hanno avuto la meglio sulle Toyota. I giapponesi restano ancora alle spalleconcorrenza, una posizione provvisoria che può essere ribaltata nelleodierne. In GT è laa dominare la scena con Pure Rxcing. Alex Malykhin, leader del campionato dopo i primi due round con due pole, una vittoria ed un secondo posto, si è distinto ...

In una zona dell’agro di Oria il capannone in cui si è sviluppato l’ incendio a tarda sera . Nel deposito si trovavano cinque auto fra cui Ferrari e Porsche . Intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Da dettagliare la causa del rogo. Fra le auto ...

WEC, Porsche vs Ferrari in vista delle qualifiche della 6h Spa - WEC, porsche vs ferrari in vista delle qualifiche della 6h Spa - porsche sfida ferrari a Spa-Francorchamps al termine della FP3 della 6h di Spa-Francorchamp, terzo round del FIA World Endurance Championship. La 963 #6 ...

Wec: la Ferrari cerca il riscatto nella 6 ore di Spa - Wec: la ferrari cerca il riscatto nella 6 ore di Spa - Questo weekend il WEC, il mondiale endurance, torna in pista per la 6 ore di Spa-Francorchamps, in Belgio, su un circuito mitico per tutti gli appassionati ed amato dai piloti. (ANSA) ...

All'asta una collezione d'auto d'epoca da brividi: il suo valore è di milioni di euro - All'asta una collezione d'auto d'epoca da brividi: il suo valore è di milioni di euro - L'incanto della W Collection di Staffan Wittmark sarà venduta a Monaco. Fra gli esemplari bellissime ferrari e porsche ...