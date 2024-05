Pertosse - l’infezione letale per i bambini torna a diffondersi

Esperti temono nuovo anno record dopo picco del 2016, appello a vaccinarsi Sale l' Allerta pertosse in Inghilterra . Cinque bambini sono morti , mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha ...

(Adnkronos) – Sale l' Allerta pertosse in Inghilterra . Cinque bambini sono morti , mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha segnalato 1.319 casi in Inghilterra a marzo, dopo poco più di 900 a ...

(Adnkronos) – Sale l' Allerta pertosse in Inghilterra . Cinque bambini sono morti , mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha segnalato 1.319 casi in Inghilterra a marzo, dopo poco più di 900 ...

In Inghilterra è allarme pertosse: raggiunti quasi 3mila casi - In Inghilterra è allarme pertosse: raggiunti quasi 3mila casi - In Inghilterra cinque bambini sono morti per causa della pertosse e mentre i contagi continuano ad aumentare, l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha segnalato 1.319 casi a marzo, ...

Streptococco, il “debito immunologico” diventa una nuova vulnerabilità - Streptococco, il “debito immunologico” diventa una nuova vulnerabilità - Dalla rimozione delle misure anti-Covid, si registra un’impennata di casi di streptococco tra i bambini in età 3-6 anni, privi di difese immunitarie ...

Scontro Netanyahu-Biden su Rafah - Scontro Netanyahu-Biden su Rafah - Ascolta articolo - Il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Biden si scontrano sulle operazioni a Rafah, sollevando dubbi e tensioni diplomatiche Il premier israeliano Benjamin N ...