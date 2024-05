Ascoli-Pisa - Serie B | bianconeri a caccia di punti vital - probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) LaB 2023/2024 prosegue la propria corsa affrontando la trentottesima e ultima giornata di campionato, che andrà a definire tutti i verdetti finali lasciando, poi, campo libero a playout e playoff. La sfida nello specifico in programma oggi, venerdì 10 maggio con inizio alle ore 20:30, mette di fronte allo stadio Cino e Lillo Del Duca, impianto sportivo delle Marche, l‘di Massimo Carrera e ildi Alberto Aquilani. Padroni di casa adii per uscire dalla zona retrocessionein questa finale di stagione che potrebbe regalare, almeno, i playout. Gli ospiti non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: playoff irraggiungibili e permanenza ormai conquistata. Ecco tutto quello che c’è da sapere su ...

Classifica Serie B, tutto in bilico: stasera l’ultimo atto - Classifica serie B, tutto in bilico: stasera l’ultimo atto - Dunque, siamo giunti al giorno decisivo per la serie B. Si riparte dalle uniche tre certezze ... impegnato in una sfida a distanza con l’Ascoli, che se la vedrà con il Pisa al Del Duca, ma con uno ...

Serie B: Como o Venezia promossi in Serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - serie B: Como o Venezia promossi in serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - serie B - Venerdì sera di fuoco per il campionato cadetto con gli ultimi, attesissimi verdetti. Como e Venezia sono in corsa per la promozione diretta A.

Le probabili formazioni della 38 giornata di serie B 2023/2024 - Le probabili formazioni della 38 giornata di serie B 2023/2024 - La 38° giornata di serie B 2023/2024 si gioca in contemporaneamente alle ore 20:30, gli incontri più importanti Spezia-Venezia e Como-Cosenza si giocheranno la promozione, ascoli-pisa e Bari-Brescia ...