Ferrara Basket - la marcia continua Benedetto | Ancora cinque vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Le partite da vincere erano sei, ora ne rimangono". Ha ben chiaro l’obiettivo Giovanni, tecnico di, dopo il successo in gara uno dei quarti di finale playoff contro la Gardonese: l’appetito vien mangiando, ed ora i biancazzurri possono chiudere i conti domenica in terra bresciana. Non sarà facile, perchéuna volta la Gardonese ha dimostrato di essere squadra tignosa, capace di non andare al tappeto nonostante i montanti di, che nel secondo quarto ha messo in mostra unchampagne. Ma fra 48 ore si può archiviare la pratica Davico e pensare alla semifinale: "Abbiamo fatto poco canestro da tre punti, cosa che con loro ci viene sempre complicata – l’analisi di–, sono tre partite che ci ...