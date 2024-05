Calabria - forte scossa di terremoto | magnitudo 3 5

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unadidi3.5 è stata registrata alle ore 11.52 della mattina di oggi, giovedì 9 maggio, nella provincia di Reggio. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 7 chilometri dalla località di Delianuova, con una profondità di 22 chilometri sotto la superficie terrestre. L’evento sismico è stato comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che ha rilevato latramite la sua rete di monitoraggio sismico distribuita su tutto il territorio nazionale. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche sul territorio per assicurarsi che non vi siano situazioni di rischio per la popolazione. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, causando momenti di apprensione, ...