Il Piccolo Principe Viaggio tra i pianeti lo spettacolo a Soci

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 10 maggio 2024 – Domani sabato 11 maggio a Bibbiena in Localitàpresso il Cine Teatro Italia (unicoore 17.00) e domenica 12 maggio al Teatro Moderno di Tegoleto (alle ore 16.30; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) arriva il Teatro Umbro dei Burattini con lo“Iltra i”. Una storia eterna, ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che e? nascosto in ognuno di noi. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno...

di Massimiliano Craus Trentatré primavere di danza in un viaggio nel repertorio di Marina Serpico nello spettacolo del 25 maggio al Teatro Parravano di Caserta . Uno spettacolo che, anche questa volta, condurrà per mano il pubblico nei meandri della ...

Teatro Le Maschere – Via Aurelio Saliceti, 1/3, Roma RM 12 maggio 2024 (in scena la domenica alle ore 16.00) I vestiti nuovi DELL’IMPERATORE Di H. C. ANDERSENAdattamento e regia: Danilo ZulianiAiuto regia: Alessandra CavallariCon (in o. a.): ...

La mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma” dal 21 maggio al Museo dell’Ara Pacis - La mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma” dal 21 maggio al Museo dell’Ara Pacis - La forza vitale degli spettacoli teatrali, la loro popolarità ... Autori, attori e pubblico nell’Antica Roma, in programma dal 21 maggio al 3 novembre al Museo dell’Ara Pacis. Il visitatore / ...

Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - Preparati per il grande spettacolo della Copa America 2024 su Sport Italia ... si conclude domani giovedì 9 maggio, in esclusiva su Sky Uno e n streaming su NOW ,la straordinaria avventura lungo la ...

Ultimo, è uscito il singolo Altrove. In arrivo anche il nuovo album e il tour negli stadi - Ultimo, è uscito il singolo Altrove. In arrivo anche il nuovo album e il tour negli stadi - che toccherà anche Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova Venerdì 10 maggio Ultimo ha pubblicato il nuovo singolo ... movimenterà lo Stadio Olimpico di Roma, il 28 giugno uno spettacolo tutto esaurito ...