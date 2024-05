LIVE Musetti-Atmane 5-7 - 0-1 ritir - ATP Roma 2024 in DIRETTA | si ritira l’azzur -o, quali scenari adesso? Testa di serie a Parigi a rischio

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LADI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 Si chiude qui lasfortunata del match del carrarino, che ritroveremo al Roland Garros, presumento che si cancellerà dall’entry list del ricco Challenger di Torino. 12:24 A questo punto,uscirà presumibilmente dai primi 30 giocatori del mondo. Dipenderà da cosa faranno quelli dietro di lui in classifica, al momento è 30°. C’è ilconcreto di perdere la ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Atmane , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Tutto pronto per il debutto dell’unico italiano accreditato di una testa di serie, reduce dalla finale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Atmane , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Tutto pronto per il debutto dell’unico italiano accreditato di una testa di serie, reduce dalla finale ...

7^ tappa LIVE: cronometro da Foligno a Perugia - 7^ tappa live: cronometro da Foligno a Perugia - Arriva il tempo della prima sfida a cronometro sulle strade del Giro d'Italia numero 107. La Foligno-Perugia misura 40,6 km è praticamente divisa in due parti. La prima… Leggi ...

Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - Calcio, Copa America 2024 in diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite live - con il ritorno delle semifinali live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21 si parte con la super sfida tra PSG e Borussia Dortmund in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, suSky ...

LIVE Giro d’Italia 2024, la 7ª tappa in diretta: cronometro di 40 chilometri, occhi puntati su Ganna - live Giro d’Italia 2024, la 7ª tappa in diretta: cronometro di 40 chilometri, occhi puntati su Ganna - Tappa numero 7 del Giro d''Italia 2024 e prima cronometro di questa edizione da Foligno a Perugia: 40 chilometri con finale in salita ...