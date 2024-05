(Di venerdì 10 maggio 2024) Su 20 attività controllate, ben 13 non erano in regola: in pratica 2 su 3. Raffica di multe nella zona di piazza Bellini e ai

Blitz a via Costantinopoli e Decumani: multati decine di bar, ristoranti e librerie per tavolini abusivi - blitz a via costantinopoli e Decumani: multati decine di bar, ristoranti e librerie per tavolini abusivi - I controlli sono proseguiti in diverse strade dei Decumani. Nella rete dei caschi bianchi sono finiti enoteche, bar e librerie in piazzetta dei Ruffi, via Duomo, via Donnaregina e Spaccanapoli.