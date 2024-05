Internazionali di Roma - oggi 9 azzurri in campo E debuttano i primi big

(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - Venerdi' di lusso al Foro Italico: agliBnl d'Italia di tennis scendono innove italiani e i grandi big, da Djokovic e Zverev a Sabalenka e Jabeur. Lorenzo Musetti apre il programma sul Centrale contro il 22enne Terence Atmane proveniente dalle qualificazioni. Nel 2020 qui aMusetti sorprese Stan Wawrinka diventando il primo giocatore nato nel 2002 a vincere un match nel circuito ATP. Nel main draw al Foro vanta un record di 5 vittorie e 3 sconfitte, e ha raggiunto due volte gli ottavi di finale. Sempre in sessione diurna sul Centrale Elisabetta Cocciaretto ha l'occasione di prendersi la rivincita su Caroline Garcia che l'ha battuta quest'anno a Rouen. Chiude la sessione serale Jasmine Paolini contro l'egiziana Mayar Sherif, sulla carta un inizio soft per la n.1 d'Italia e 11esima testa di serie. Sulla ...

"La chiave è stata stare sempre attaccato al punteggio, in dei momenti ho sbagliato più io e in altri lui. Ero un po' teso, ma tatticamente ho fatto un bel match", Luciano Darderi commenta così il successo su Denis Shapovalov (6-7 6-3 7-6)

