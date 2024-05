Pallanuoto Jesina - passa per Ravenna l’accesso anticipato ai play off

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con una vittoria e con alcuni risultati favorevoli provenienti da altre piscine la formazione di Vastola potrebbe già garantirsi la post season JESI, 10 maggio 2024 – Sfida cruciale domani pomeriggio a, piscina Gambi inizio ore 18,30, per la. Mister Roberto Vastola: “Andiamo acon la stessa determinazione con cui siamo stati a Modena. Vogliamo giocare bene e con tantissima forza di volontà. In settimana la squadra ha lavorato molto con entusiasmo curando tutti gli aspetti importanti della didattica e delle fasi del gioco. Sappiamo che ilè un avversario insidioso, e quindi andremo ad affrontarli con qualità, entusiasmo e tanta umiltà”. Una sfida cruciale. Il settebello jesino sarà privo di Zannini e Romiti squalificati rispettivamente con una e due giornate dal Giudice ...

US Persicetana 13 Ravenna Pallanuoto 13 (3-2; 7-4; 11-7) Persicetana : Colonna, Filippini (1), Montanari, Musolesi (4), Balboni (2), Calanca (1), Massari (4), De Luca, Tognetti (1), Tognoli, Canali, Ardizzoni. All.: Salomoni. Ravenna : ...

Nuoto Sub Faenza. Alex Gaddoni conquista 3 ori al Meeting nazionale di nuoto a Ravenna. Gli Under 12 della pallanuoto liquidano Parma - Nuoto Sub Faenza. Alex Gaddoni conquista 3 ori al Meeting nazionale di nuoto a ravenna. Gli Under 12 della pallanuoto liquidano Parma - Nuotatrici e nuotatori faentini in vetrina domenica scorsa al 21° Meeting nazionale Città di ravenna - 37° Trofeo Michele Zaccaria, riservato alle ...

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Bogliasco restano in Serie A1. L’ultima retrocessione sarà decisa da Cosenza-Locatelli - pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Bogliasco restano in Serie A1. L’ultima retrocessione sarà decisa da Cosenza-Locatelli - Così come accaduto per i play-off, anche le semifinali play-out della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile si risolvono in due partite: la Brizz ...