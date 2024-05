WWE | Annunciata la premiere di Smackdown su USA Network - inizia in anticipo la nuova era per lo show blu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tramite il comunicato ufficiale di NBC Universal, l’azienda ha annunciato il giorno in cuifarà il suo ritorno nel celebre (e spesso legato alla WWE) USAche, ricordiamo, continuerà a trasmettere anche Raw fino al 31 dicembre dopo l’accordo ponte da 25 milioni di dollari con la promotion di Stamford in attesa dell’approdo, a gennaio 2025, su Netflix. Sarà il 13 settembre il primo venerdì in cui il programma televisivo tornerà su USAmentre il 6 settembre, per esclusione, sarà la data del canto del cigno delloblu su FOX Sports., che già dal 2016 ed il 2019 era trasmesso dall’emittente, sarà uno dei programmi di punta del, rimanendo nella classica fascia oraria del venerdì in prima serata per i prossimi 5 anni.

