Lily i Niederhofer ha una grande passione per tutti gli animali e ha deciso che per fermare il primo allevamento intensivo di polpi al mondo alle Canarie - nuoterà per due chilometri nell’Atlantico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’8 ottobre si celebra la Giornata mondiale del polpo, una ricorrenza che intende promuovere una maggiore conoscenza di questi cefalopodi particolarmente intelligenti e intende anche accendere i riflettori suglivamenti intensivi sottomarini di questi. Le associazioni continuano a protestare contro questo sistema crudele e insensato, ma anche insostenibile e dannoso per i nostri oceani. Ma le loro richieste rimangono spesso senza risposta. Per questo, una bimba di nove anni che si chiamaNiederhofer, hache per perorare la causa,per due. Obiettivo:ildial ...