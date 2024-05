Banca Ifis | l’utile netto del primo trimestre 2024 cresce a 47 milioni di euro

Il Regno Unito è formalmente fuori dalla " recessione tecnica" registrata negli ultimi due trimestri del 2023. Lo certifica formalmente il dato sul primo trimestre del 2024, indicato oggi in modo ufficiale dell'Office for National Statistics (Ons) al ...

Pirelli segna nel primo trimestre ricavi pari a 1.695,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto al primo trimestre 2023. La crescita organica dei ricavi - si legge in una nota - è pari a +4,6% (-4,8% l'impatto derivante dai cambi e ...

Cementir Holding (gruppo Caltagirone) chiude il primo trimestre 2024 con "risultati in linea con le aspettative", evidenzia l'azienda che conferma la guidance per l'anno in corso. Nei primi tre mesi dell'anno il risultato ante imposte è pari a 58,7 ...