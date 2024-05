Imprese, al Family Business Forum prima presentazione pubblica Fondazione Leonardo del Vecchio - Imprese, al family Business Forum prima presentazione pubblica Fondazione Leonardo del vecchio - Nicoletta Zampillo del vecchio ha parlato per la prima volta della Fondazione Leonardo Del vecchio dal palcoscenico del family Business Forum (Camera di Commercio di Lecco). La moglie del fondatore di ...

Leonardo Maria Del Vecchio e Will Smith entrano nel mondo delle gare estreme della serie E1 con il team Westbrook - Leonardo Maria Del vecchio e Will Smith entrano nel mondo delle gare estreme della serie E1 con il team Westbrook - Per Leonardo Maria Del vecchio non è il primo investimento in ambito green. Il family Office LMDV Capital (Ceo Marco Talarico) si è recentemente distinto per i forti investimenti – ad esempio nel ...