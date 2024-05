Merate - compra Gratta e Vinci da 2 euro e ne vince 100mila

(Di venerdì 10 maggio 2024) Aveva già vinto 5milacon unda un paio di. Non sapeva che si trattava solo dell’antipasto. Pochi giorni dopo ha infatti vinto venti volte tanto,. Il fortunato giocatore è un cliente abituale del Girasole, bar al confine trae Cernusco Lombardone sulla Sp 54. A fruttargli la riccata è stato un tagliando del Nuovo 100X. Inizialmente non voleva quasi nemmeno crederci, quando poi ha realizzato di essere diventato ricco, ha festeggiato offrendo l’aperitivo a tutti gli amici del bar. Con lui hanno festeggiato pure i titolari, perché è stata lata più alta mai realizzata nel loro locale. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minorenni. I lombardi giocano alle ...

