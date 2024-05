(Di venerdì 10 maggio 2024) A partire dal 7 ottobre, è sempre più frequente imbattersi sui social in canzoni israeliane che incitano all’odio, alla violenza e persino aldei palestinesi. La nuova correntele ha preso il nome di “hip-hop genocida” e riflette ciò che la società israeliana pensa della Palestina e dei suoi abitanti. Non si tratta di InsideOver.

L'hip hop del genocidio, ovvero: la musica per distruggere Gaza - Non si tratta di [...] Continua a leggere The post L'hip hop del genocidio, ovvero: la musica per distruggere Gaza appeared first on ...

L'hip hop del genocidio, ovvero: la musica per distruggere Gaza - Non si tratta di [...] Continua a leggere The post L'hip hop del genocidio, ovvero: la musica per distruggere Gaza appeared first on ...