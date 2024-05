Roma fuori da Europa League - sfottò in rete sull’autogol di Mancini – FOTO

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Adli prova a girarsi e cade in area dopo il contrasto con Nkicka, l’arbitro fa chiari segni di proseguire. 34? Scatenato Frimpong sulla sinistra, che salta sempre Zalewski, per altro già ammonito. Sulla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Lorenzo Sonego, che rivedremo nella sua Torino al Challenger 175 in programma la prossima settimana. Un saluto sportivo e ringraziamento! 01:21 Con la prima ...

Gravina: 'Il cammino della Roma in Europa è stato di alta qualità' - Gravina: 'Il cammino della roma in Europa è stato di alta qualità' - Gabriele Gravina ha commentato le prestazioni delle due italiane in Europa League, complimentando la roma nonostante la sconfitta con il Leverkusen. Queste le parole.

Roma fuori da Europa League, sfottò in rete sull'autogol di Mancini - roma fuori da Europa League, sfottò in rete sull'autogol di Mancini - Non solo il "Bella ciao" a fine partita nello stadio del Leverkusen: anche tra i tradizionali antiromanisti parte lo sfottò social per l'uscita della roma dall'Europa League. Bersaglio principale è ...

Bayer Leverkusen-Roma, Frimpong sfotte anche in tv: ecco cos'ha detto - Bayer Leverkusen-roma, Frimpong sfotte anche in tv: ecco cos'ha detto - Protagonista in campo ma soprattutto fuori, Jeremie Frimpong ha fatto il bello e il cattivo tempo durante Bayer Leverkusen-roma. L`olandese ha provocato in svariati.