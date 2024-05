Emiliano in commissione Antimafia cambia versione Decaro assente all' incontro con la sorella del boss

(Di venerdì 10 maggio 2024) "La mia professione di magistratomi ha portato ad avere conoscenze di molti particolari delle dinamiche familiari e personali dei clan locali. Conoscenze che erano patrimonio comune di tutta la Direzione distrettuale". Così ha esordito il presidente della Regione Puglia, Michele, in audizione davanti alla– dopo le polemiche delle settimane scorse relative al posticipo dell’audizione stessa - in merito all'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose al Comune di Bari: "Da sostituto procuratore - ha ricordato il governatore - ho istruito decine di processi a mafiosi e trafficanti di droga e rinviato a giudizio centinaia di imputati, molti dei quali condannati". Segui su affaritaliani.it

