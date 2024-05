VIDEO Rubano 7mila euro in gioielli a Casagiove - beccate grazie alla videosorveglianza

(Di venerdì 10 maggio 2024). Il 7 luglio dello scorso anno due donne si erano recate in una gioielleria dipresentandosi come madre e figlia e fingendosi interessate ad acquistare dei. Ma, distratta la titolare del negozio, si erano impossessate di numerosi preziosi dal valore complessivo di, nascondendoli in una borsa. La visione dei filmati disorveglianza interna della gioielleria ha consentito di ricostruire la dinamica del fatto e di indentificare le due presunti autrici della rapina. Si tratta di due donne originarie della provincia di Salerno nei cui confronti il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della procura, ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari, arresti domiciliari per un’indagata e obbligo di dimora nel comune di ...

