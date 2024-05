Catastrofisti - gretin - ecofollie | glossario minimo del negazionismo climatico

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Antonio Scalari Chi vuole diffondere la disinformazione si serve delle parole. Lo fa tanto quanto chi, al contrario, si impegna a condividere informazioni corrette. Nel primo caso, tuttavia, il significato delle parole viene manipolato, stravolto, rovesciato. Ilparla un linguaggio fatto di vocaboli ricorrenti, la cui funzione non è informativa, ma ideologica. Serve a veicolare precisi messaggi e tesi senza fondamento. Alcune parole sono neutre e di uso comune. Altre sono espressioni coniate di proposito. In entrambi i casi il loro obiettivo è confondere le acque e alzare cortine di fumo che nascondono i fatti. Quella che segue è una rassegna di questonegazionista.L’ossessione del “catastrofismo”Si potrebbe dire che la prima parola delnegazionista è proprio ...

