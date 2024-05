IA e sicurezza sul lavoro - Ferrieri ANGI | Manutenzione predittiva per prevenire incidenti e salvaguardare i lavoratori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Implementare strategie dimirate aguasti e malfunzionamenti. In questo modo, è possibile ridurre i graviche in diversi settori industriali provocano lesioni o decessi. In questi giorni è balzato nei fatti di cronaca il terribile incidente che ha causato la morte di 5a Casteldaccia, vicino a Palermo. Come possono pertanto le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale evitare che tali episodi possano avvenire? A fare il punto sul tema il Presidente dell’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, ai microfoni del TG1 Mattina, ha evidenziato come “l’impiego di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale possono analizzare in tempo reale dati provenienti da varie fonti, come...