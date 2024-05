Barcellona - il 17enne Cubarsì rinnova fino al 2027 | clausola da 500 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tramite una nota sui propria canali, ilha ufficializzato il rinnovo di contratto di Pau, difensore di 17 anni che in questa stagione ha fatto molto bene. “L’FCe il giocatore Pau Cubarsí hanno raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto, che lo legherà al clubal 30 giugno” si legge., prodotto de La Masia e lanciato a inizio 2024 dal tecnico Xavi Hernandez, si è subito affermato al punto da giocare partite importanti anche in Champions League e attirare l’interesse del ct della Spagna De La Fuente, che potrebbe persino convocarlo per Euro 2024. Ilse lo tiene stretto ed ha aggiunto nel contratto unarescissoria da 500di euro. SportFace.