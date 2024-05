Follia a Biancavilla | il vicino posteggia l’auto sotto la sua finestra - lui gliela incendia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 10 maggio 2024) I Carabinieri della Stazione di, hanno arrestato un 19enne del posto per l’incendio doloso della vettura di un propriodi casa, colpevole a suo dire, di averto la propria autovetturaladella propria abitazione. In particolare, intorno alle 02.00 di notte, una pattuglia dell’Arma locale, già impegnata in quell’area per un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa, in una manciata di minuti ha raggiunto la zona di Piazza Cavour, dove alcuni passanti avevano segnalato alla Centrale Operativa di Paternò, la presenza di una macchina in fiamme. In effetti l’equipaggio, arrivato in loco, si è trovato di fronte ad una Fiat 126 che stava per essere totalmente divorata dalle fiamme. Immediato a quel punto, dopo aver messo in sicurezza l’area, la richiesta ...