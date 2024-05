Natalità | Fare figli in Italia è un’impresa - studio raccoglie grido d’aiuto genitori

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Avere uno oggi in? Un'impresa, un vero e proprio viaggio ad ostacoli, per questo motivo i futurisono sempre di più in cerca d'aiuto: è quanto emerge dal primo Osservatorio Fater – joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.