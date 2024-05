Ascolti tv - Bayern Leverkusen-Roma vince la prima serata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Eurovision Song Contest 2024 al secondo posto, terza la fiction 'Viola come il Mare 2' La semifinale di ritorno di Europa League, trasmessa da Rai1, ha ottenuto ieri sera un ascolto di 3.917.000 spettatori pari al 18.8% di share, aggiudicandosi latelevisiva di ieri, giovedì 9 maggio 2024. Il

