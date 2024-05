Andy Roddick commenta l’infortunio di Jannik Sinner | parole dure dell’ex tennista americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) La questione infortuni tiene banco nelle ultime settimane del massimo circuito internazionale del tennis. Il torneo di Roma privo del n.2 del mondo,, e del n.3 del ranking, Carlos Alcaraz, desta non poca sensazione e ci si chiede quali siano le cause e come intervenire per provare a cambiare la situazione. A pronunciarsi in merito è stato l’ex, parlando dei problemi all’anca diha additato il calendario nel suo podcast ‘Served with’ per via dei troppi incontri a stretto giro che causano gli stop, a suo parere. “si è fatto male, ha aggravato i suoi problemi all’anca facendo palestra durante il torneo di Madrid perché non ...