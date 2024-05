(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo deciso diilprofondo etimologico della parola nurse”, infermiere in inglese, “che deriva dal francese antico e, a sua volta, dal latino ‘nutrix’, che è”. Infermiere è quindi chi “nutre, assiste, sta vicino, alleva. Sono 460 mila gli, di cui 9 mila pediatrici. Il 76% sono donne. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

I nuovi farmaci game changer contro l’obesità - I nuovi farmaci game changer contro l’obesità - La letteratura scientifica in questo senso è chiara. Gli agonisti di Glp-1 sono farmaci efficaci, ma per la maggior parte dei pazienti, sospendere la terapia significa tornare a recuperare rapidamente ...

Malattia e non pigrizia. L'obesità colpisce il corpo e la mente - Malattia e non pigrizia. L'obesità colpisce il corpo e la mente - Proprio questa ineludibile tendenza a recuperare il peso perso rappresenta l’espressione della recidività dell’obesità”. Come si ‘misura’ l’obesità L’indicatore antropometrico più utilizzato per la ...

Giornata infermieri, Fnopi: "Recuperare il senso del nutrire come cura" - Giornata infermieri, Fnopi: "recuperare il senso del nutrire come cura" - “Quest'anno abbiamo deciso di recuperare il senso profondo etimologico della parola nurse”, infermiere in inglese, “che deriva dal francese antico e, a sua volta, dal latino ‘nutrix’, che è nutrire”.